

Juan Diego Córdoba Leandro

Golpe fuerte para Nicaragua, al caer en casa contra Haití que impuso un 0 a 3.

Al minuto 12’ tras un error del arquero Miguel Rodríguez, Duckens Nazon aprovechó el rebote y adelantaba a los isleños.

El juego fue suspendido en el minuto 29’ por fallas en el fluido eléctrico. Tras varios minutos continuó y al minuto 34’ Danley Jean Jacques anotaba el segundo gol de cabeza. Los haitianos se iban al descanso ganando 0-2 a Nicaragua.

Al minuto 90’ + 2’ Louicius Don Deedson sentenciaba el encuentro anotando el tercer gol tras un gran pase de Duke Lacroix. Los pinoleros se complicaron al no sacar los tres puntos ante Haití en casa y se pierden una gran oportunidad de estar en los primeros lugares del Grupo C.