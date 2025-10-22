Hackeo del WhatsApp: Adultos mayores son las principales víctimas

El aumento exponencial de las estafas informáticas tiene como principal víctima a las personas adultas mayores, según datos del Ministerio Público.

Mientras que en 2024 se presentaron 846 denuncias a nivel nacional, solo en los primeros ocho meses de este año la cifra aumentó un 25%, con 1.057 causas.

“Este incremento en las estafas informáticas ha sido exponencial año tras año, especialmente en el caso de las personas adultas mayores”, afirmó Melissa Quirós, coordinadora de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia.

Quirós advirtió que el número podría ser aún mayor, ya que existen causas que permanecen en investigación en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) antes de ser trasladadas al Ministerio Público.

La Fiscalía ha identificado que estos delitos no son cometidos por actores aislados, sino por estructuras criminales organizadas, con una distribución clara de funciones, desde líderes hasta quienes se encargan de retirar el dinero.

Tendencia del “hackeo”

La fiscal señaló que en los últimos meses ha surgido una modalidad de estafa que afecta especialmente a adultos mayores: el “hackeo” de cuentas de WhatsApp.

Los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social para engañar a las víctimas y obtener el código de verificación que WhatsApp envía al usuario.

“Intentan hackear la cuenta desde otro teléfono celular. Introducen el número de la víctima en ese dispositivo y, al tratar de instalar la aplicación, el código llega al verdadero dueño, quien cae en la trampa”, explicó Quirós.

Una vez dentro de la cuenta, los estafadores contactan a todos los números del directorio, solicitando dinero por supuestas emergencias o promocionando la compra y venta de dólares a precios bajos, lo que genera perjuicio patrimonial a los contactos del dueño legítimo.

Otras técnicas de estafa

• Teléfono prestado: El delincuente aborda a la víctima en vía pública pidiendo prestado el celular para hacer una llamada de emergencia. En cuestión de minutos, el estafador realiza transferencias SINPE (comando ‘pase’ por SMS).

• “Wallet”: Los delincuentes captan la numeración de tarjetas de débito o crédito, introducen esos datos en billeteras electrónicas (wallets) en sus propios dispositivos, y realizan compras millonarias en comercios.

• SIM Reciclado: Las víctimas olvidan desvincular su número telefónico antiguo de su cuenta bancaria, los delincuentes obtienen el número y, al darse cuenta de que sigue vinculado a una cuenta, realizan un SINPE con mensaje SMS.

• Advertencia por IA: Ya está siendo utilizada para generar videos falsos y audios con voces que suenan “exactamente igual” a familiares o conocidos con el fin de solicitar dinero, esto se presta para engañar a las personas.