El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, sufrió un ciberataque este viernes a través del servicio de mensajería WhatsApp. Así lo confirmó esta misma tarde su equipo de prensa.

“Es importante alertar a la ciudadanía sobre posibles intentos de estafa o suplantación de identidad que puedan originarse desde esta cuenta comprometida“, señalaron sus asesores.

Este es el segundo hackeo que sufre un diputado de Liberación Nacional en la última semana, ya que el lunes pasado la legisladora Andrea Álvarez denuncio públicamente una vulneración similar, conocida como “pishing”.

Este método se compone en una suplantación de identidad de la persona afectada con el objetivo de que terceros confíen sus datos bancarios, y así poder vaciar las cuentas de las víctimas de la estafa.