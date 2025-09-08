El celular de la diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), fue hackeado mediante el sistema de mensajería de WhatsApp, según informó la propia legisladora.

“El día de hoy me hackearon mi celular y están pidiendo dinero en mi nombre, con un mensaje como el adjunto. Agradezco NO responder porque pueden caer en una estafa”, especificó la verdiblanca.

Este es el mensaje enviado desde el número de la diputada.

El método, conocido como phishing, se compone en una suplantación de identidad de la persona afectada con el objetivo de que terceros confíen sus datos bancarios, y así poder vaciar las cuentas de las víctimas de la estafa.