Hacienda sanciona casinos por incumplimiento tributario

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Un total de ¢361,5 millones en sanciones tributarias determinó el Ministerio de Hacienda tras un operativo realizado a finales de setiembre en 10 casinos ubicados en San José, Alajuela, Heredia y Puntarenas.

Las inspecciones permitieron detectar incumplimientos relacionados con la entrega de comprobantes electrónicos, la declaración de mesas y juegos de azar y el pago de impuestos sobre las utilidades y el valor agregado (IVA).

“En esta lucha no hay intocables, nos comprometimos a enfrentar la evasión fiscal en todos los sectores y lo seguiremos haciendo. En cuanto a estos negocios que estaban incumpliendo sus obligaciones tributarias, ya se iniciaron los procesos para aplicar sanciones y recuperar los impuestos que no pagaron y que nos pertenecen a todos los costarricenses”, afirmó Víctor Julio Carvajal Porras, viceministro de Ingresos.

Durante las revisiones, la Dirección General de Tributación determinó que los 10 negocios incumplían con la entrega de comprobantes electrónicos correspondientes a la compra de fichas de juego.

Además, algunos establecimientos no habían declarado ante la Administración Tributaria la totalidad de las mesas y juegos de azar que operaban. También se detectaron casos en los que los negocios reportaron cero ganancias para efectos del impuesto sobre las utilidades o declararon cero impuesto al valor agregado.

El operativo forma parte de los controles que desarrollan las direcciones generales de Tributación, Aduanas y la Policía de Control Fiscal dentro de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Contrabando y la Evasión Fiscal.

Según Hacienda, estas acciones han permitido obtener resultados en diferentes áreas, entre ellas decomisos de mercancías, determinación de impuestos dejados de pagar, aplicación de sanciones y regularización de obligaciones tributarias.

Los procesos derivados de las inspecciones a los casinos ya fueron iniciados con el objetivo de aplicar las sanciones correspondientes y recuperar los impuestos que, de acuerdo con las determinaciones realizadas por Tributación, no fueron pagados.