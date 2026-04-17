Hacienda reporta ingresos por venta de Fifco

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Ministerio de Haciendo reportó un aumento en los ingresos tributarios del Gobierno debido a la venta de Fifco a Heineken.

Esto de acuerdo al boletín de cifras fiscales de la cartera.

“En febrero se registró un incremento en los ingresos tributarios, este obedece en parte al efecto asociado con la venta de una empresa privada. Dicho evento constituye un ingreso extraordinario de carácter no recurrente, por lo que, el aumento observado durante ese mes no refleja necesariamente una mejora estructural en la recaudación, sino un efecto transitorio asociado a esta operación específica”, señala el documento.

El impacto de los recursos generaron un incremento de ¢10 mil millones en los ingresos tributarios, en comparación con el mismo del año pasado, después de que en enero se presentara una reducción de ¢28 mil millones.

El balance primario, el saldo a favor del gobierno al restar el gasto sin intereses, ascendió a los ¢86 mil millones.