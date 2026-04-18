Hacienda recaudó ¢32 mil millones en ganancias de capital

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

El Ministerio de Hacienda detalló que la recaudación por el impuesto a las ganancias de capital generó un ingreso de ¢31.966 millones a la administración tributaria para el mes de febrero.

Esta cifra genera un aumento superior a los ¢30 mil millones en comparación con el mismo mes del año pasado. En el informe de cifras fiscales informaron que el comportamiento obedece a la venta de una empresa privada, específicamente de Florida Ice and Farm Company (Fifco a Heineken).

“Lo que se está gravando es la ganancia de capital que obtienen los accionistas de la empresa una vez que vendieron sus acciones. ¿Cómo se mide esa ganancia de capital? Si las acciones, para poner un ejemplo, tenían un valor previo de ¢100, pero se venden a ¢110, entonces el impuesto se aplica sobre esa diferencia de ¢10. En este caso es un impuesto de un 15% que se cobra una sola vez y debería estar registrado en el rubro de impuesto a los ingresos y utilidades”, explicó Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda.

El impacto de los recursos generó un incremento de ¢10 mil millones en los ingresos tributarios, en comparación con el mismo periodo del año pasado, después de que en enero se presentara una reducción de ¢28 mil millones.

El balance primario, es decir, el saldo a favor del gobierno al restar el gasto sin contar los intereses, ascendió a los ¢86 mil millones. Esta misma cifra para enero fue cercana a los ¢10 mil millones y presentó una reducción de ¢70 mil millones en enero. Tanto Hacienda como Rodríguez indicaron que el evento constituye un ingreso extraordinario de carácter único y que no refleja una mejora estructural en la recaudación del Gobierno.

“Ayuda a mejorar la mala nota de enero, no va a cambiar radicalmente la trayectoria para los próximos meses, pero por lo menos le da un respirito pequeñito a la Administración Tributaria. Esa mejora, aunque modesta, si permite cerrar con un mejor resultado fiscal, sobre todo en el superávit primario, que queda muy parecido al que había en la misma fecha del año pasado”, agregó el exviceministro de la cartera.

El pago de intereses de la deuda registró una disminución acumulada a febrero de ¢32.983 millones, con respecto al mismo periodo de 2025. Mientras que la relación de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) descendió a 58,3%.

La venta de Fifco a Heineken fue una transacción de $3.250 millones.