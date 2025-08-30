El Ministerio de Hacienda confirmó tener listo el Presupuesto Nacional para el 2026, el cual, según el jerarca de la cartera, registra un mayor crecimiento en inversión para programas sociales e infraestructura.

Esto obedece a la reducción de la relación entre la deuda del Gobierno y su producción, medida mediante el Producto Interno Bruto (PIB). Dicho indicador se ubica en 57,4%, de acuerdo con las cifras fiscales publicadas por Hacienda, por debajo del límite del 60% que establece la regla fiscal.

“Hay un espacio mayor en temas de regla fiscal. Viene un crecimiento en la parte social un poco mayor y se libera el gasto de capital”, afirmó el ministro Rudolf Lücke. Pese a las proyecciones favorables, el jerarca advirtió que el plan de gasto que se presentará el lunes busca generar un balance en las finanzas públicas sin exceder los montos de inversión.

“Ese crecimiento no puede ser tan grande como para caer otra vez en un ciclo de endeudamiento y que la relación vuelva a superar el límite establecido”, agregó.

El presupuesto se formula con el porcentaje del año previo en que se redacta, por lo que el proyecto que definirá la hoja de ruta económica del 2026 se elabora con los datos del cierre fiscal del 2024.

Ese año el indicador cerró en 59,8%, por lo que este es el primer ejercicio presupuestario que se realiza por debajo del límite más restrictivo de la regla fiscal.

Este escenario permite aumentar el gasto corriente (que incluye salarios, pensiones y transferencias como becas y subsidios) hasta un 75% del crecimiento promedio de la producción nacional.

Además, elimina las restricciones sobre el gasto de capital, es decir, la inversión en infraestructura como carreteras, hospitales, escuelas, así como la compra de maquinaria o equipo especializado para instituciones públicas.

Reacción legislativa

Previo a la presentación del presupuesto, la diputada Paulina Ramírez, de Liberación Nacional y presidenta de la Comisión de Hacendarios, lanzó varias exigencias a Hacienda sobre la distribución del dinero del Estado.

“Esperamos un presupuesto mucho más equilibrado, más balanceado, que haya ese equilibrio entre lo fiscal y lo social. Un presupuesto que atienda las prioridades de este país como es la seguridad, en un momento tan crítico que se ha desbordado, que realmente necesitamos una atención inmediata tanto en el crimen organizado como narcotráfico y delincuencia”, manifestó la legisladora. También subrayó la educación como vía para prevenir el crimen mediante oportunidades para los jóvenes costarricenses. En materia de salud, pidió un arreglo de pago para la deuda del Gobierno con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).