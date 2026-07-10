Hacienda presentará plan fiscal a finales de julio

Las medidas con las que el Gobierno busca fortalecer la recaudación tributaria serían presentadas a los costarricenses durante este mes, muy posible al final de julio, luego de que el Ministerio de Hacienda concluyera la exposición del plan ante el Consejo de Gobierno.

La estrategia contempla acciones de corto, mediano y largo plazo, así como proyectos de ley que serán remitidos a la Asamblea Legislativa. El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, confirmó que las medidas ya fueron presentadas a la presidenta, Laura Fernández.

“Nosotros ya hicimos una presentación ante el Consejo de Gobierno y ahora estamos esperando la fecha para presentársela a los costarricenses, esperamos que sea pronto porque son acciones que en muchos casos ya se están empezando a visualizar. Por ejemplo, el tema del Sinpe, cambios en aduanas que estamos trabajando en los formularios de declaración y ahí vamos poco a poco haciendo reformas”, manifestó Carvajal.

El funcionario explicó que parte de las iniciativas ya comenzaron a ejecutarse mediante consultas públicas o ajustes administrativos, mientras que el paquete completo será dado a conocer en un solo anuncio.

Según Hacienda, la estrategia responde a la instrucción de aumentar la recaudación atacando la evasión y mejorando los mecanismos de control, sin recurrir a nuevos tributos.

“Hay reglas claras que doña Laura nos dio a nosotros desde un inicio, no más impuestos y hay que ir por los que están evadiendo. Estamos trabajando de lleno y muy fuerte con un gran equipo en Tributación, en Aduanas, en la parte administrativa financiera y en la Policía de Control Fiscal. Tenemos un equipo muy sólido y con una vocación de servicio inmejorable para poder llevar soluciones a los costarricenses”, afirmó el viceministro.

Además del anuncio público, el Ministerio de Hacienda prevé enviar durante julio varios proyectos de ley a la Asamblea Legislativa como parte del plan fiscal.

“Yo creo que este mes deberíamos poder ya transmitir todo y presentar muchas de las iniciativas que requieren reforma legal para la Asamblea Legislativa”, finalizó Carvajal.