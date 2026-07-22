Hacienda presentará 10 denuncias penales por uso de facturas falsas

El viceministro de Hacienda, Víctor Julio Carvajal, aseguró que mañana jueves presentará 10 denuncias penales por uso de facturas falsas.

Las denuncias forman parte de un control más estricto a empresas que utilizan estos mecanismos ilegales para evadir el pago de impuestos y no reportan las ganancias reales.

Este caso se repite más de 400 veces, según los jerarcas de Hacienda, por lo que harán un control más estricto.

Desde la cartera indicaron que presentarán una serie de proyectos de ley para mejorar la deuda, controlar el gasto y tener mejor eficiencia del uso del dinero.

Esto forma parte de los cambios que el Gobierno busca implementar ante la reducción de ingresos que afectan las finanzas públicas.