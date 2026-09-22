Hacienda presenta dos nuevos proyectos ante la Asamblea

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Ministerio de Hacienda presentó este martes dos proyectos nuevos ante la Asamblea Legislativa como parte de las medidas que tomó la cartera en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Evasión Fiscal y el Contrabando.

La institución busca fortalecer las finanzas públicas, mejorar la gestión de los beneficios fiscales y aumentar la recaudación de impuestos.

“Estos dos proyectos vienen a fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema tributario costarricense y potencian la capacidad de control y recaudación del Ministerio de Hacienda, sobre todo en algunos sectores que hasta hoy siguen recogiendo beneficios por los vacíos legales que han estado en la normativa tributaria por años”, expuso Víctor Julio Carvajal, viceministro de Ingresos.