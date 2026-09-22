Hacienda presenta dos nuevos proyectos ante la Asamblea

Como parte de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Evasión Fiscal y el Contrabando

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El Ministerio de Hacienda presentó este martes dos proyectos nuevos ante la Asamblea Legislativa como parte de las medidas que tomó la cartera en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Evasión Fiscal y el Contrabando.

La institución busca fortalecer las finanzas públicas, mejorar la gestión de los beneficios fiscales y aumentar la recaudación de impuestos.

“Estos dos proyectos vienen a fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema tributario costarricense y potencian la capacidad de control y recaudación del Ministerio de Hacienda, sobre todo en algunos sectores que hasta hoy siguen recogiendo beneficios por los vacíos legales que han estado en la normativa tributaria por años”, expuso Víctor Julio Carvajal, viceministro de Ingresos.

  • Los proyectos:
  • Ley Régimen de Beneficios Fiscales y Control del Gasto Tributario: Establece un nuevo régimen para la administración, fiscalización y control de los beneficios fiscales (exoneraciones) otorgados en el país, así como las sanciones por su mal uso.
  • Ley sobre el gravamen de rentas pasivas de fuente extranjera: Amplía la tributación a determinadas rentas pasivas extranjeras. Propone incorporar al sistema tributario las rentas pasivas obtenidas en el exterior por residentes en Costa Rica, provenientes de intereses, dividendos, regalías, alquileres y ganancias de capital.