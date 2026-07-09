Hacienda pedirá información de transacciones Sinpe a Banco Central

El Ministerio de Hacienda detalló que, como parte de las medidas contra la evasión fiscal, solicitará al Banco Central de Costa Rica (BCCR) y a las entidades financieras información sobre las transacciones realizadas mediante Sinpe Móvil que reciban los contribuyentes como parte de su actividad económica.

La medida forma parte del decreto que obligará a los contribuyentes a registrar los números telefónicos asociados a cobros comerciales mediante Sinpe Móvil. Con esa base de datos, Tributación preparará requerimientos formales de información para conocer los montos y la cantidad de transacciones vinculadas a esos números.

“Nosotros vamos a utilizar esos números para solicitar a las distintas entidades financieras y al Banco Central la información pertinente para tener los insumos necesarios para una correcta fiscalización y control tributario. Es un medio de pago más, como lo es la tarjeta o el efectivo”, indicó Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda.

El jerarca agregó que no solicitarán transacciones específicas de los contribuyentes, sino “datos agregados que nos permitan dilucidar si existe evasión o no”.

También explicó que la Administración Tributaria podrá solicitar esa información con fundamento en las facultades que le otorga la legislación tributaria. Dentro del cronograma, una vez concluida la consulta pública del decreto y publicada la normativa, se espera que durante agosto los contribuyentes registren sus números de Sinpe Móvil para iniciar posteriormente el proceso de fiscalización.

Víctor Carvajal Los enfoques de Hacienda Evasión “Nosotros creemos que muchos contribuyentes están utilizando el método de pago para no dar el comprobante electrónico con fines de disminuir los impuestos que pagan, en fin, robarnos a todos los costarricenses. Es una medida que busca incrementar la recaudación por medio de procesos de fiscalización”. Regreso al efectivo “Conforme vamos cerrando portillos, las personas idearán otras formas de evasión y vamos a ir cerrando portillo por portillo. Es parte del trabajo que tenemos que hacer en la gestión de los impuestos y una de las tareas que tenemos como Administración Tributaria”. Uso personal o comercial “Las transacciones personales no son tantas, no estamos recibiendo por Sinpe todos los días o en cantidades significativas. Si damos cuál va a ser el umbral mínimo, la gente va a empezar a fraccionar esos pagos y ese no es el objetivo. Todos queremos mejorar la recaudación para no tener que subir los impuestos”. Privacidad de datos “El Ministerio de Hacienda tiene sistemas muy robustos. Desde el proceso de hackeo que vivimos como país hace más de 4 años, los sistemas se han fortalecido mucho, tenemos niveles de seguridad bastante altos de información y somos una institución robusta a nivel de tecnologías y seguridad de la información. Por lo tanto, no deberían tener temor los contribuyentes”.

Además, la captura de información le permitiría al fisco definir qué porcentaje de los recursos que en 2025 sumaron más de ¢12 billones debió ser reportado como ingresos de actividades comerciales y estaba sujeto a impuestos como el del Valor Agregado (IVA) o el sobre la renta.

“En este momento está esa nebulosa. La declaración de los contribuyentes del número nos va a permitir apartar aquello que no está asociado a una actividad económica de lo que sí está asociado. Para poder definir ese potencial de ingresos y contrastarlo con cambios en las declaraciones, se incorporará cuánto corresponde a Sinpe Móvil, cuánto a tarjeta de débito o crédito y cuáles son otros medios de pago, como el efectivo”, comentó Carvajal.

El Ministerio sostiene que la información permitirá diferenciar entre transferencias personales y operaciones comerciales. Según explicó Carvajal, los pagos entre familiares o amigos no forman parte del proceso de fiscalización, mientras que los números utilizados para actividades económicas deberán estar respaldados por comprobantes electrónicos.

También mencionó que se solicitará información sobre números asociados que registren un volumen importante de transacciones mensuales, con el fin de determinar posibles casos de contribuyentes ocultos que realizan una actividad económica, pero no están inscritos ante Tributación.

“Podríamos estar solicitando números asociados a personas que han estado recibiendo más de 100, es un ejemplo, transacciones por mes. Eso implica que existe alguna actividad económica y permite detectar a aquellos contribuyentes que deberían estar inscritos, pero no lo están porque evaden impuestos”, explicó Carvajal.

El viceministro añadió que la estrategia también incluirá un mayor trabajo de campo, con funcionarios de Tributación que incrementarán las inspecciones presenciales para verificar si los comercios reciben pagos mediante Sinpe Móvil pese a haber declarado que no utilizan ese medio de pago.

En esos casos podrían imponerse sanciones económicas por el suministro de información incorrecta.