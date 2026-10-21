Hacienda lanza aplicación para realizar trámites tributarios

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Los contribuyentes ya pueden realizar diferentes trámites tributarios desde sus teléfonos celulares mediante una aplicación gratuita de Tribu-CR, que permite consultar declaraciones, pagos y otras gestiones registradas en el sistema, tanto por el propio usuario como por su contador autorizado.

La herramienta, puesta a disposición por el Ministerio de Hacienda, funciona las 24 horas del día y puede utilizarse desde Costa Rica o el extranjero, excepto para los servicios que tengan restricciones de acceso por motivos de seguridad.

“Con esta nueva herramienta, el Ministerio da un paso más en el proceso de transformación digital de la Administración Tributaria, ahora más cercana y accesible para la ciudadanía. Nuestro propósito es transparentar más la información, facilitar que cada contribuyente conozca, verifique y dé seguimiento a los trámites, declaraciones y pagos presentados en su nombre, de forma segura, fácil y desde cualquier lugar”, manifestó Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos.

La aplicación permite presentar declaraciones, pagar impuestos, inscribirse o desinscribirse, modificar datos, verificar si el contribuyente se encuentra al día y utilizar el facturador gratuito Tico Factura. También ofrece la posibilidad de solicitar información y dar seguimiento a los movimientos realizados por el usuario o por un tercero autorizado.

Tribu-CR incorpora la autenticación biométrica del dispositivo como una opción para facilitar el acceso seguro. Además, cuenta con medidas de protección para resguardar la información de las personas durante su utilización.

“Hemos tomado las previsiones necesarias para que la aplicación sea lo más segura posible, pero también es muy importante que las personas tengan presente que no deben compartir sus datos personales y que el usuario en Tribu-CR es único e intransferible, lo que maximiza la privacidad de su información”, enfatizó Miguel Ángel Solís, director general de Tributación.

La aplicación se puede descargar gratuitamente desde las tiendas oficiales Google Play y App Store, según anunció Hacienda. Las autoridades recomiendan utilizar versiones recientes de Android o iOS que cuenten con soporte de seguridad de sus fabricantes, así como mantener actualizado el sistema operativo y las actualizaciones de seguridad disponibles.

También aconseja no modificar las configuraciones de seguridad del dispositivo y evitar instalar aplicaciones de fuentes desconocidas.