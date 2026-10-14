Hacienda inicia capacitación para implementar nuevo sistema aduanero

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El Ministerio de Hacienda inició este lunes las capacitaciones para los usuarios del nuevo Sistema de Administración Aduanera, Atena, cuya primera fase está prevista para el primer trimestre de 2027.

El programa está dirigido a operadores de comercio exterior, auxiliares de la función pública aduanera y otros actores vinculados con la actividad exportadora, quienes conocerán las herramientas y funcionalidades de la plataforma antes de su puesta en producción.

Las jornadas abarcarán el uso del portal aduanero, las herramientas de consulta y generación de reportes, así como los mecanismos para dar seguimiento a las operaciones y gestionar trámites en línea.

La primera fase del sistema incorporará los procesos de exportación aérea, exportación marítima y tránsito nacional. Su implementación forma parte del proceso de transformación digital de las aduanas costarricenses que impulsa Hacienda.

“La implementación de Atena representa uno de los proyectos de transformación tecnológica más importantes que ha impulsado el Ministerio de Hacienda en los últimos años. Este sistema incorpora soluciones tecnológicas que permitirán simplificar trámites, fortalecer la trazabilidad de las operaciones, optimizar los controles aduaneros y facilitar el comercio exterior mediante procesos más ágiles, eficientes y transparentes”, expuso Víctor Julio Carvajal, viceministro de Ingresos.

La preparación de los usuarios externos se suma a la formación que reciben los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas. Estos procesos se reforzarán con capacitaciones especializadas, prácticas operativas y visitas a las distintas aduanas del país.

El objetivo es que tanto los funcionarios como los operadores se familiaricen con la nueva plataforma antes de su entrada en funcionamiento y puedan adaptarse a los cambios en los procedimientos.

“Atena constituye un hito en el proceso de modernización del Servicio Nacional de Aduanas. Por eso hemos diseñado un programa de capacitación que permitirá a los usuarios internos y externos familiarizarse con la nueva plataforma antes de su entrada en operación, con el objetivo de que la transición se realice de manera segura, ágil y eficiente”, explicó Adrián Pérez, director general de Aduanas.

Además de las capacitaciones, el sistema contará con un servicio integral de asistencia técnica para acompañar a los usuarios durante la transición. Este incluirá atención telefónica, soporte por correo electrónico, chat y asistencia mediante el portal de Atena.

Estas herramientas de apoyo también se presentarán durante las jornadas formativas, con el propósito de que los usuarios conozcan los canales disponibles para resolver consultas y recibir acompañamiento durante la adaptación.

La primera fase de Atena está prevista para el primer trimestre de 2027 y abarcará las exportaciones aéreas y marítimas, así como el tránsito nacional.