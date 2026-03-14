Hacienda incumplió acuerdo para pago de deuda con la CCSS

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Ministerio de Hacienda incumplió un acuerdo que buscaba amortizar la deuda que mantiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Así lo señaló el gerente financiero de la institución Gustavo Picado, al especificar que el 10% de los fondos provenientes de préstamos internacionales que deberían ser trasladados según el “Acuerdo Marco entre el Poder Ejecutivo y la CCSS”, dejaron de llegar a las arcas de la Caja desde hace años.

“Eso nació en el tiempo de la pandemia y se mantuvo por algún tiempo hasta que ya finalmente el Ministerio Hacienda tuvo una posición muy firme, incluso en algún momento hasta habló de retirar la posibilidad de un préstamo en la Asamblea si continuaban los diputados con la exigencia del 10%, ahí se terminó esa fuente de financiamiento”, detalló Picado.

Esta problemática no es nueva, en 2023 el entonces jerarca de esta cartera Nogui Acosta, aseguró a Diario Extra que los recursos no se giraban por la falta de orden de la Caja sobre el tema de la deuda.

“Yo no puedo pagar algo que no me represente exactamente sobre lo que yo estoy pagando, una factura desglosada de lo que queremos, de qué es lo que nos está cobrando la Caja y no un tema de bulto”, aseguró Acosta en aquella oportunidad.

Contraloría pide proceso judicial

Sobre el tema del pago de la deuda, Picado aseguró que a los directivos que la Contraloría General de la República (CGR) instruyó a la Gerencia Financiera a iniciar un proceso judicial para que el Estado se haga cargo de sus obligaciones con la Caja.

“Tenemos disposiciones de la CGR donde fundamentalmente estamos en la parte final de llevar a cobro judicial los diferentes componentes de deuda. Nos dijo ‘lo que no se pague, ustedes tienen que ejecutar fases de cobro oportuno, administrativo y judicial’”, detalló el funcionario.

Además, detalló que están construyendo una propuesta para rediseñar las obligaciones financieras del Estado con el Seguro de Salud, debido a la imposibilidad de pago que se arrastra el Ejecutivo con la Caja desde hace varios años.

Este medio intentó contactar al ministro Rudolf Lücke para consultarle si existía algún cambio en esa visión y se podría cambiar la sin embargo al cierre de edición no fue posible contactarlo.

También, el 6 de febrero se le consultó a la CCSS sobre el estado actual de la deuda y las transferencias totales que se hicieron en relación con la normativa del 10% desde la publicación del acuerdo, sin embargo, aún no se ha tenido respuesta.

Radiografía de la deuda

De acuerdo con la Auditoría Interna de la institución, a mayo del 2025 el Estado debía a la CCSS ¢4,4 billones, equivalentes al 8,62% del PIB, de los cuales el 82,6% corresponde al Seguro de Salud y el 17,3% al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Casi la totalidad de esa deuda, el 99,98%, no ha sido negociada.

Mientras tanto, Hacienda solo presupuestó ¢85.000 millones para el pago de esta deuda en el ejercicio 2026, lo que representa apenas un 1,9% del monto total adeudado, cifra insuficiente para reducir el rezago histórico que mantiene el Estado con la Caja.

La problemática se encrudece, pues el oficio AD-AFINPE-0089-2025, remitido el 7 de octubre a la Presidencia Ejecutiva y a las Gerencias Financiera y de Pensiones, se señaló que por los problemas en el sistema ERP-SAP se perdió el control sobre el comportamiento de estos números.

“Esta información es de particular relevancia para medir el comportamiento de los adeudos del Estado, la cual constituye una de las fuentes de ingresos para el financiamiento de los seguros de salud y pensiones”, señala el documento.