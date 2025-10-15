El Ministerio de Hacienda aclaró que la cartera no busca poner impuestos en el aguinaldo, el salario escolar o las zonas francas.

“No existe ninguna propuesta para subir impuestos; no se está trabajando en ninguna iniciativa para nuevos impuestos; eso es totalmente falso. Tal y como se puede corroborar en la grabación de la sesión de este martes de Comisión de Asuntos Hacendarios, lo señalado está totalmente fuera de contexto”, aseguró el ministro de Hacienda a.i, Luis Antonio Molina.

Durante su intervención en la Asamblea Legislativa, el funcionario discutió con los diputados sobre las conversaciones que debería sostener en el futuro con respecto al gasto tributario, el cual hace referencia al dinero que no recibe por exoneraciones fiscales.