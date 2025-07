El ministro de Hacienda Nogui Acosta reconoce que no hay claridad de cuándo pueda iniciar el nuevo sistema tributario Tribu-CR.

Aunque se tenía previsto que eso ocurriera el próximo 4 de agosto, ahora dependerá de la segunda resolución que emita el Tribunal Contencioso Administrativo.

“El problema que tenemos es que no sabemos los alcances de la resolución del Tribunal. Podría ser que nunca apaguemos el Administrador Tributario Virtual (ATV) o duremos un año. No quiero prometerlo a los costarricenses algo que no podemos cumplir”, agregó Acosta.

La medida cautelar que le prohíbe al Ministerio de Hacienda suspender el servicio del sistema de consulta tributaria provocaría que el nuevo sistema de Tribu-CR presente inconsistencias en la situación de los contribuyentes.

“Para poder migrar los datos había que hacer un corte, la idea era hacer una fotografía completa. No iba a haber problemas con el acceso a los datos, solo que los contribuyentes tenían que estar al día. La resolución del Tribunal hace que eso no pueda ocurrir. Vamos a tener que migrar los datos, pero con inconsistencias a partir del 4 de agosto porque van a haber modificaciones en el sistema”, señaló el jerarca de Hacienda, a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

Por estas razones, el jerarca indicó que la entrada en funcionamiento de la nueva plataforma tributaria podría atrasarse mientras hacen los arreglos en la información donde se debe ingresar a nuevos contribuyentes o cambiar la situación de los mismos. Esto afectaría la experiencia de los usuarios al momento en que accedan al sistema.

Hacienda Digital

Hacienda Digital está compuesto por tres sistemas en materia Tributaria, Aduanera y de gestión del presupuesto de la República.

El proyecto global tiene un avance del 33% en el desarrollo y un 9% en el aspecto financiero, es decir, los pagos que realizan por los servicios de creación de las plataformas.

Acosta comentó que antes de finalizar el 2027 estarían finalizados todas las plataformas.

Línea de Tiempo

• Febrero 2020: Se inscribe Hacienda Digital al Mideplan

• Marzo 2020: Se aprueba en la secretaría técnica de la autoridad presupuestaria del BCCR y Banco Mundial.

• Abril 2020: Se firma el contrato del préstamo.

• Junio 2020: Se envía el proyecto de ley a la Asamblea.

• Noviembre 2020: Se aprueba el proyecto.

• Diciembre 2020: Entrada en vigor del contrato.

• Junio 2021: Se conforma la unidad ejecutora del proyecto.

• Marzo 2022: Se publican los pliegos del componente tributaria y aduanera.

• Abril 2022: Se publica el componente financiero.

• Finales del 2023: Se firman los componentes mencionados para que comiencen a desarrollar los sistemas.