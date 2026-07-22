Hacienda decomisa 29 millones de productos que ingresaron irregularmente al país

El Ministerio de Hacienda anunció que decomisaron 29 millones de productos que ingresaron a Costa Rica de forma irregular.

Según los jerarcas, muchos de estos productos fueron reportados con un valor fiscal menor al verdadero, lo que permite la evasión de impuestos.

Ante esto, desde el Gobierno se anunció una serie de medidas para evitar el contrabando y la evasión de impuestos.

Habrá retenes en carreteras, así como inspección de locales.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, juró que no descansará hasta que se pueda cobrar los impuestos como corresponde.

Hacienda también enviará una serie de proyectos a la Asamblea Legislativa para mejorar la recaudación y la deuda del país.