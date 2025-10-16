Hacienda congela presupuesto para mantenimiento de calles cantonales

Por tercer año consecutivo, el Ministerio de Hacienda mantendrá congelado el presupuesto destinado al mantenimiento y asfaltados del 83% de las carreteras del país, esto pese a los señalamientos de las Municipalidades de que dicho monto es insuficiente.

La Red Vial Cantonal (RVC) se compone de aquellas carreteras secundarios y terciarias, y pese a que son poco más 38.000 kilómetros de vía, la cartera solamente destina ¢119 millones para su mantenimiento y asfaltado.

Según relató Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), este monto ni siquiera se apega a lo que debería de trasladarse a las municipalidades.

“A pesar de que los ingresos proyectados para el Impuesto Único a los Combustibles alcanzan los ¢635.562 millones, lo que debería resultar en una transferencia de ¢141.412 millones (correspondiente al 22.25% según la ley), el monto asignado para las municipalidades se mantiene en ¢119.031 millones, la misma cifra del año pasado. Esto sería un monto de ¢22.381 millones que no se trasladaría a los gobiernos locales como establece la Ley 8114”, detalló Porras.

La directora de la UNGL indicó que para el 2025 la recolección de dicho impuesto incluso aumentó en ¢5 mil millones con respecto al 2024, por lo que el presupuesto destinado al mantenimiento vial.

“Este déficit presupuestario tiene implicaciones directas en la calidad y seguridad de las carreteras cantonales. La falta de fondos adecuados impide a las municipalidades realizar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario, lo que se traduce en un deterioro progresivo de la infraestructura vial cantonal, las cuales son el 80% de la red del país”, agregó Porras. Por su parte, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) señaló que este monto podría varias para el 2026, esto debido a que Hacienda aún puede aumentar la recolección del impuesto al combustible.

“Es importante aclarar que esta distribución inicial se basa en las “estimaciones” de ingresos que hace el gobierno central por concepto del impuesto a los combustibles. De manera que estos montos pueden variar durante el año 2026 dependiendo de muchos factores”, especificó Bernal Vargas, director ejecutivo de ANAI.

Lluvias amenazan calles

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme-UCR) ha advertido reiteradamente que la red vial cantonal presenta una alta vulnerabilidad estructural.

Sus evaluaciones muestran que gran parte de los caminos cantonales son de lastre o tierra, con deficiencias en drenajes y mantenimiento, lo que los hace propensos a deteriorarse rápidamente en época lluviosa.

“Tenemos caminos asfaltados, caminos en concreto hidráulico, tenemos caminos en lastre y a todos esos caminos hay que darles mantenimiento con el presupuesto municipal”, explicó Erick Acosta, coordinador del departamento de Gestión Vial Municipal de Lanamme.

El ingeniero enfatizó que la falta de planificación y conservación preventiva provoca que las municipalidades gasten más en reparaciones de emergencia que en soluciones duraderas.

También recomendó fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos locales, implementar planes viales quinquenales y priorizar obras de drenaje para alargar la vida útil de las inversiones.

Diario Extra intentó conocer la posición del Ministerio de Hacienda, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.



¿Cómo se financia la red vial cantonal?

La red vial cantonal de Costa Rica se financia principalmente con recursos establecidos en la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributarias, que asigna un porcentaje del impuesto único a los combustibles a las municipalidades para atender la red vial cantonal.

Estos fondos se transfieren desde el Ministerio de Hacienda y son administrados por cada gobierno local bajo supervisión del MOPT y el Conavi. Además, programas como el PRVC-II MOPT/BID complementan el financiamiento mediante préstamos internacionales y cooperación técnica, fortaleciendo la gestión municipal y asegurando mantenimiento, rehabilitación y mejoras en caminos cantonales.

Karren Porras Directora UNGL

“El monto de la transferencia, lejos de ajustarse a la recaudación real del impuesto, se congela. Esta decisión es preocupante si se considera que, en comparación con el año anterior 2025, el impuesto a los combustibles experimentó un aumento en la recaudación de más de ¢5 mil millones”.