Hacienda compensará caída de ingresos con deuda

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La menor recaudación prevista para 2026 obligará al Gobierno a recurrir a un mayor financiamiento interno, mientras aplica recortes de gasto y ajusta partidas asociadas al servicio de la deuda.

El segundo presupuesto extraordinario plantea una reducción de ¢373 mil millones en los ingresos corrientes previstos y una rebaja neta de ¢168 mil millones en el presupuesto de la República.

El viceministro de Egresos, Luis Molina, explicó que la caída de los ingresos fue certificada por la Contraloría General de la República durante la revisión de las proyecciones para 2027, a partir del comportamiento de las finanzas de 2026.

“Siempre hay que tener un aumento en el endeudamiento para compensar la caída en esos ingresos. La diferencia es que este Gobierno está haciendo un ajuste también en el gasto que compense una parte. Sin embargo, esta compensación en el gasto es en torno al 30% de la caída de los ingresos”, indicó el viceministro.

El proyecto sustituye parcialmente la fuente de financiamiento de ingresos corrientes por la colocación de títulos de deuda interna para cubrir algunos de los gastos ya presupuestados que restan del año.

De acuerdo con el documento, la emisión de títulos de deuda interna de largo plazo incorpora ¢265 mil millones, mientras que se rebajan ¢79 mil millones de otra fuente de financiamiento. El resultado general es una necesidad neta de financiamiento de ¢186 mil millones.

El viceministro señaló que este nuevo requerimiento de financiamiento modifica la programación de deuda para 2026, aunque aseguró que las necesidades del año están cubiertas en buena medida.

“El plan de endeudamiento del segundo semestre del Ministerio de Hacienda fue actualizado hace poco y nosotros, debido a la buena gestión de la deuda, más bien bajamos la necesidad de financiamiento en este 2026. Estamos confiados en que el endeudamiento está cubierto por completo para este 2026”, agregó Molina.

Una parte importante del ajuste en el gasto proviene del servicio de la deuda. El proyecto propone rebajar ¢111 mil millones en intereses, comisiones y amortizaciones. Hacienda atribuye estos remanentes a las estimaciones actualizadas, al comportamiento del tipo de cambio y a la gestión de pasivos.

“De acuerdo con las estimaciones actualizadas, una parte de estos recursos no será utilizada durante el presente ejercicio. Adicionalmente, el comportamiento favorable del tipo de cambio ha generado disponibilidad presupuestaria en esta subpartida”, explicó Molina.

Además del ajuste en el servicio de la deuda, la propuesta incorpora alrededor de ¢61 mil millones en recortes de gasto. Entre las principales reducciones destacan el Ministerio de Educación Pública (MEP), con ¢17 mil millones, y el Poder Judicial, con ¢13 mil millones. Entre ambas instituciones se concentra cerca de la mitad de la contención del gasto.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) perdería ¢6 mil millones, principalmente por recursos previstos para una segunda ronda electoral en 2026, que finalmente no se realizó.

“Los ministerios son los que saben cómo va la ejecución de sus recursos y ellos son los que proponen dónde se hizo la reducción. Por ejemplo, una licitación que no está adjudicada a finales de septiembre ya no va a salir este año”, comentó Molina.

Otro componente del ajuste corresponde a plazas presupuestadas que permanecieron vacantes durante el primer semestre. El proyecto contempla rebajar el contenido económico de 2.714 puestos, por un total de ¢14.259 millones.

“No se están eliminando las plazas, son puestos que van a seguir existiendo en el presupuesto, que van a tener el contenido presupuestario para el segundo semestre del año. Sin embargo, ya pasó el primer semestre del año; esos recursos estaban asignados para una plaza que no se usó, entonces, es parte de los recursos que están devolviendo los ministerios”, mencionó el viceministro.

De acuerdo con el informe de cifras fiscales del Ministerio de Hacienda, la deuda del Gobierno Central alcanzó los ¢32,44 billones en agosto del presente año. La deuda representó el 61,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Plazas vacantes

En total, se trata de 2.714 puestos en 18 instituciones del Estado.

Ministerio de Justicia y Paz: 503 plazas

Ministerio de Obras Públicas y Transportes: 415 plazas

Ministerio de Ambiente y Energía: 199 plazas

Ministerio de Seguridad Pública: 172 plazas

Ministerio de Gobernación y Policía: 77 plazas

Mideplan: 58 plazas

Presidencia de la República: 50 plazas

Ministerio de la Presidencia: 28 plazas

Ministerio de Relaciones Exteriores: 26 plazas

Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones: 21 plazas

Ministerio de Comercio Exterior: 2 plazas

Fuente: Ministerio de Hacienda

Principales recortes

MEP: ¢17 mil millones

Transferencias a universidades y organismos internacionales debido a variaciones en el tipo de cambio.

Postergación de la construcción de la Escuela San Martín.

Ajuste a matrícula efectiva en Pruebas Nacionales en Línea.

Poder Judicial: ¢13 mil millones

Recursos no ejecutables por traslado de intereses a gasto corriente.

Partidas operativas con subejecución.

Seguridad Pública: ¢7.500 millones

Plazas vacantes.

Estrategia antihomicidios.

Equipamiento policial.

TSE: ¢6 mil millones

Recursos previstos para una segunda ronda electoral en 2026.

Fuente: Ministerio de Hacienda