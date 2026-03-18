Hacienda califica de “irresponsable” aumento del 2% al FEES aprobado en 2024

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, calificó como una “irresponsabilidad” la decisión de los diputados de aprobar un aumento del 2% al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2025, debido a que los recursos provienen de la partida destinada al pago de intereses de la deuda.

Según explicó el jerarca, desde el inicio de la actual administración el Gobierno ha considerado que utilizar esos recursos genera incertidumbre fiscal, por lo que se mantienen congelados.

“Esos recursos son tomados de la partida de intereses. Desde un inicio de esta administración, eso es considerado como una irresponsabilidad. Es una partida que depende mucho de la posibilidad de que podamos hacer canjes o subastas inversas a lo largo del año”, afirmó.

Lücke señaló que iniciar el año presupuestario repartiendo recursos provenientes de una partida que puede variar durante el año representa un riesgo para las finanzas públicas.

“Empezar desde el inicio del año a repartir recursos que pueden generar incertidumbre en el futuro lo hemos visto como una muy mala práctica, y entonces generalmente se mantienen congelados”, añadió.

El ministro también indicó que, en algunos casos, Hacienda ha bloqueado recursos de otras partidas para poder reasignarlos, pero sin incrementar el gasto ni comprometer la partida de intereses.

Consultado sobre la posibilidad de buscar una alternativa para girar el aumento aprobado por la Asamblea Legislativa en 2024, Lücke aseguró que la posición del Gobierno se mantiene.

“Los recursos que son tomados de la partida de intereses irresponsablemente por parte de los diputados no los asignamos”, reiteró.

Rudolf Lücke, ministro de Hacienda.

En las negociaciones del 2024, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron un aumento del 2% al FEES, equivalente a ¢11.522 millones.

Esto ocurrió luego de que las universidades públicas y el Poder Ejecutivo no lograran alcanzar un acuerdo sobre el financiamiento, por lo que la decisión se trasladó a la Asamblea Legislativa. Finalmente, el Congreso fijó el monto total del fondo en ₡587.608 millones.