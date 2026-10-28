Hacienda agrega nuevos requisitos para importación de mercancías

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Los importadores y operadores de comercio exterior deberán cumplir nuevos requisitos de información para el ingreso de mercancías al país a partir del 11 de enero de 2027, cuando comenzarán a regir cambios en la Declaración Única Aduanera (DUA) del Régimen de Tránsito.

El Ministerio de Hacienda indicó que las disposiciones buscan que el Servicio Nacional de Aduanas cuente con datos más detallados sobre las cargas que se movilizan por el territorio nacional, con el fin de fortalecer la fiscalización y detectar posibles inconsistencias en lo declarado.

Los cambios están establecidos en las resoluciones MH-DGA-RES-1714-2026 y MH-DGA-RES-1721-2026.

“Esta nueva medida se suma a nuestra lucha frontal contra la evasión y el contrabando. Su objetivo es fortalecer la transparencia y la calidad de la información que recibe la Administración Aduanera, para mejorar los controles, protegiendo los ingresos, promoviendo condiciones de mayor seguridad y equidad para quienes cumplen correctamente con sus obligaciones en el comercio internacional”, afirmó Víctor Julio Carvajal, viceministro de Ingresos.

Con las nuevas reglas, cada línea de una DUA de tránsito deberá identificar al consignatario mediante el tipo y número de identificación. También será obligatorio consignar la clasificación arancelaria a ocho o doce dígitos, el valor total por línea, las unidades comerciales y físicas, el peso bruto y neto, la condición física de la mercancía, los datos del proveedor y la información de las facturas comerciales.

Además, cada movimiento de inventario en depósito relacionado con un tránsito deberá vincularse con la identificación del consignatario.

Hacienda explicó que, previo a los cambios, las cargas pueden registrarse mediante descripciones generales como “artículos para el hogar” o “calzado y prendas de vestir”, sin precisar a quién están destinadas. Según las autoridades, esa falta de detalle dificulta comprobar si la mercancía que ingresa corresponde realmente a lo declarado.

“Esta resolución establece un nuevo modelo de gestión basado en información detallada sobre la carga que se transporte, lo que facilitará la aplicación de controles preventivos y automatizados, mejorará los procesos de análisis de riesgo y permitirá detectar inconsistencias operativas, facilitando la identificación temprana de posibles incumplimientos”, explicó Adrián Pérez Edwards, director general de Aduanas.

La Administración Aduanera sostiene que la información adicional permitirá mejorar el análisis de riesgo y aplicar controles preventivos y automatizados para identificar eventuales incumplimientos.

Los operadores de comercio exterior tendrán hasta el 11 de enero de 2027 para realizar los ajustes técnicos necesarios en sus sistemas de transmisión de datos, de acuerdo con el plazo de adaptación establecido por Hacienda.

Las disposiciones abarcan todos los tipos de tránsito, las movilizaciones hacia zonas francas y operaciones de perfeccionamiento activo, así como las reexportaciones. Entre los principales obligados a aplicar los cambios figuran transportistas, agentes aduaneros, depositarios y operadores de zonas francas y de perfeccionamiento activo.