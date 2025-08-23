Costa Rica y Panamá, países hermanos, mantienen fronteras terrestres definidas desde el 1 de mayo de 1941, cuando se firmó el Tratado Echandi Montero-Fernández Jaén, que puso fin a largas disputas territoriales. Desde entonces, los lazos de amistad entre ambas naciones se han mantenido firmes, con una realidad palpable en la zona fronteriza: miles de ciudadanos costarricenses y panameños viven, trabajan, estudian y comercian diariamente a ambos lados de la frontera.

Actualmente, solo los habitantes de la provincia de Puntarenas pueden ingresar a Panamá con un salvoconducto, sin necesidad de portar pasaporte. Ha llegado el momento de avanzar hacia un acuerdo que complemente el tratado limítrofe de 1941 y permita una interacción más dinámica y regulada entre las poblaciones fronterizas. Un ejemplo claro sería Paso Canoas y su conexión con la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí.

Se propone establecer reglas claras que permitan a todos los costarricenses ingresar a la República de Panamá con su cédula de identidad y vehículo, hasta un punto determinado previamente acordado. De igual forma, los ciudadanos panameños deberían gozar del mismo derecho de libre tránsito hacia Costa Rica, utilizando únicamente su documento de identidad nacional.

Esto reduciría significativamente los problemas relacionados con el cruce de fronteras y representaría un gran beneficio para quienes residen en la zona. Además, permitiría establecer una regulación especial del transporte en el área fronteriza y un marco legal que facilite la convivencia y el intercambio comercial.

Las ventajas de un tratado de este tipo son numerosas: fomento del comercio, impulso al turismo, movilidad laboral, intercambio cultural y mayor cooperación en áreas clave como la seguridad y la justicia. Por supuesto, el desafío en términos de seguridad y control migratorio no debe subestimarse, pero es importante recordar que esta propuesta se limita exclusivamente a ciudadanos costarricenses y panameños.

Desde una perspectiva económica, la libre circulación reduciría costos y tiempos en el transporte de bienes y servicios, fortaleciendo la actividad comercial en ambos países. El turismo también se vería beneficiado al facilitar el movimiento de personas, y se podría fomentar una integración regional más sólida.

En el ámbito educativo, se abrirían nuevas oportunidades: estudiantes de ambas naciones podrían acudir a centros de formación del país vecino con mayor facilidad, algo que ya ocurre, pero de forma limitada.

Otro aspecto fundamental sería la posibilidad de legalizar y regularizar la situación de los trabajadores agrícolas e industriales que actualmente viven y laboran en la zona fronteriza, brindándoles mayor seguridad jurídica y derechos laborales.

Estamos ante una gran oportunidad para consolidar las relaciones entre Costa Rica y Panamá, particularmente en las regiones limítrofes. El desarrollo regional avanza a pasos agigantados, y como ejemplo claro está el proyecto del tren panameño que, a partir de 2026, iniciará su construcción y llegará hasta nuestra frontera sur.

Es momento de actuar con visión de futuro llego. Un acuerdo de libre tránsito entre ciudadanos de ambas naciones sería un paso decisivo hacia una integración fronteriza efectiva, que impulse el desarrollo compartido y fortalezca aún más la hermandad histórica entre Costa Rica y Panamá.