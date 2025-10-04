Por primera vez nuestro país organizará un torneo internacional de Fútbol Sala Síndrome de Down. Este será del 22 al 25 de octubre, gracias a la Asociación Deportiva Team Down. Vendrán equipos de México (Gallos Smilling y Córdica 21), Futsal Down de Guatemala, Futdown Nicaragua y la Selección de Olimpiadas Especiales Costa Rica.

“México, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica han mostrado un gran interés en los últimos años por desarrollar el futsala para personas Síndrome Down. Los aztecas ya tienen una Liga con varios equipos de todo el país y con jornadas todas las semanas. Acercarnos a ellos significa una oportunidad para cumplir el objetivo de competir a nivel internacional y hoy soñar con hacer historia en este torneo” explicó Jorge Enrique Ramos, uno de los fundadores del Team Down. Se jugará en el Parque de la Paz.