Aunque no se inclina por una respuesta afirmativa o negativa, Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirmó que se debería analizar la posibilidad de intervenir las llamadas realizadas desde teléfonos públicos en centros penitenciarios.

Estas declaraciones surgen en el contexto de recientes investigaciones y operativos ejecutados por las autoridades judiciales para evitar que los cabecillas de organizaciones criminales sigan impartiendo órdenes desde prisión.

El funcionario reconoció que, en casos específicos, sí pueden solicitar la intervención de estos dispositivos, pero enfrentan la dificultad de que muchos privados de libertad los utilizan.

“Es algo que hay que valorar. No me inclino por decir sí o no, pero debemos analizarlo para determinar si no vulnera ningún derecho”, añadió.