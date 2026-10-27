Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La recién electa presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, marcó distancia clara frente a la administración de las obras públicas y carcelarias del país, al asegurar que la labor de los magistrados no es asistir a inauguraciones de recintos de reclusión.

Consultada durante una entrevista en el programa Desde Buena Mañana de Grupo Extra sobre la ausencia en la apertura del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), Vargas fue enfática al señalar que los jueces y juezas deben mantenerse en su rol de administrar justicia.

Pregunta: “Doña Patricia, si la inauguración hubiera sido ya usted como presidenta, ¿sí habría aceptado asistir?”

Responde la jerarca: “No, no habría aceptado. Yo creo que, así como los magistrados y las magistradas no van a inaugurar carreteras o escuelas o centros de salud, no tendría por qué asistir a la inauguración de ese o de cualquier otro centro carcelario”

No obstante, la presidenta de la Corte recordó que el Poder Judicial mantiene una atribución constitucional y legal ineludible: la vigilancia y el control sobre el respeto a los derechos fundamentales de la población penitenciaria.

Según explicó, los jueces de ejecución de la pena realizan visitas de oficio a los centros de reclusión, y cualquier vulneración de derechos puede ser canalizada mediante los juzgados competentes o la Sala Constitucional.