El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que la restricción vehicular por número de placa no se aplicará en San José los próximos viernes 1.º y 8 de mayo, debido a que ambas fechas corresponden a jornadas no laborales en el sector público.

El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, feriado obligatorio en el país, mientras que el 8 de mayo fue declarado asueto para el sector público con motivo del traspaso de poderes. Por esta razón, el ingreso a la capital no tendrá limitaciones según la terminación de la placa de los vehículos.

De acuerdo con las autoridades, la suspensión de la medida responde a la disminución en la cantidad de vehículos que normalmente circulan en la ciudad cuando no hay clases ni labores en instituciones públicas.

El director de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez Agüero, explicó que, en lugar de aplicar la restricción, los oficiales se concentrarán en operativos de control vial relacionados con las actividades propias de ambas fechas. En el caso del 1.º de mayo, se atenderán las marchas y actos en las cercanías de la Asamblea Legislativa, mientras que el 8 de mayo la atención se enfocará en los alrededores del Estadio Nacional, donde se realizará el acto oficial de cambio de Gobierno.

Además, al tratarse de 2 fines de semana largos consecutivos, las autoridades prevén un aumento en los desplazamientos hacia zonas turísticas, por lo que también reforzarán la vigilancia en carretera para facilitar la movilidad y prevenir incidentes.

El MOPT indicó que la restricción vehicular se retomará con normalidad el lunes 4 y el lunes 11 de mayo, aplicándose a los vehículos cuyas placas finalicen en 1 y 2, dentro del anillo de Circunvalación y sus vías internas, con excepción del tramo de Circunvalación Norte.