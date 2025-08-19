La balacera registrada en Pozos de Santa Ana, que dejó 3 personas fallecidas y 2 más heridas, encendió las alarmas en la zona oeste de la capital, particularmente en Lindora, donde la vida nocturna es uno de los motores económicos más fuertes.

Aunque el ataque armado se vinculó directamente con estructuras criminales que operan en Pavas, con los llamados “Coqueros” y “Los Myrie”, el hecho ocurrió en Santa Ana, lo que genera preocupación entre empresarios, clientes y vecinos de la zona.

¿Cuáles serán las afectaciones en la vida nocturna?

Según confirmó José Quesada, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de Costa Rica (Asobares), a Grupo Extra, la situación de inseguridad que atraviesa el país está afectando de manera directa al comercio en general, no solo a bares y restaurantes.

“Se trata de un fenómeno nacional, que no constituye un ataque exclusivo al gremio de la vida nocturna, pero que sin duda genera consecuencias económicas y sociales”, afirmó Quesada.

Según Quesada, cuando ocurren hechos violentos, la clientela desarrolla miedo de salir y visitar estos espacios, lo que retrasa e incluso dificulta su recuperación.

Balacera Pozos de Santa Ana – Fotografía: Randall Sandoval

¿Cuáles son las medidas de seguridad?

De acuerdo al presidente, en cuanto a medidas de seguridad, muchos locales cuentan con seguridad privada y sistemas de cámaras de vigilancia, aunque el costo hace que no todos puedan sostener estos servicios a diario.

Imagen con fines ilustrativos

En cuanto a acciones futuras, Quesada afirma que han sostenido reuniones con Fuerza Pública y Policía Municipal para abordar el tema de seguridad en los comercios.

“Entre las propuestas analizadas están la instalación de botones de pánico para activar una respuesta más rápida de las autoridades, así como la creación de chats por zonas que permitan reportar situaciones sospechosas y coordinar intervenciones oportunas”, comentó Quesada.

Según Quesada, algunos empresarios también han propuesto implementar sistemas privados que incluyan la verificación de identidad de los clientes al ingresar a un negocio, con el fin de generar una base de datos compartida sobre personas conflictivas.

Balacera en Pozos de Santa Ana – Foto: Randall Sandoval

Se brinda seguimiento

Cuando alguno de los negocios afiliados a la asociación enfrenta un hecho violento, Asobares procura darle acompañamiento, asesoría y apoyo.

Según Quesada, incluso se les invita a reuniones con las autoridades para recibir capacitaciones en temas de seguridad ciudadana y comercial.

Además, afirma que la Fuerza Pública ha planteado que, al completar estas capacitaciones, los locales podrían identificarse como “espacios seguros”, reforzando así la confianza de la clientela.