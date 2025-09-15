Alajuelense vive días de preocupación. El técnico Óscar Ramírez encendió las alarmas por la seguidilla de partidos y las lesiones que han golpeado a su plantel justo en septiembre y octubre, los meses más cargados de la temporada. Ramírez explicó que, ante el cierre del mercado de fichajes el próximo 18 de septiembre, se reunirá con el gerente deportivo Carlos Vela para definir posibles refuerzos tras las bajas de Alberto Toril, Santiago Van Der Putten, Aarón Salazar y Joel Campbell mientras que Aarón Suárez dejó el club.

“Tendré una conversación con Carlos para ver este tema. No podemos dejar eso de lado. Tenemos que estar armados porque vienen partidos seguidos y, si seguimos así, será difícil”, dijo Ramírez.

Sin embargo, no todo es malo para el cuadro manudo. La baja prolongada de Van Der Putten obligó al técnico a mover sus piezas y encontró en Guillermo Villalobos un reemplazo sólido en la zaga. Villalobos no solo fue el jugador del partido, sino que se mostró seguro y preciso en defensa.

“La vida da empujoncitos. No venía con un rendimiento bueno y hay que ser autocrítico. El llamado a la Selección me dio un plus para seguir trabajando. El gol me da alegría porque trabajo fuerte”, reconoció el defensor.

Con el cierre del mercado encima, tanto Vela como Ramírez deberán acelerar las posibles contrataciones de cara a los partidos del torneo local y copa Centroamericana.