Cada vez falta menos para el regreso de la acción en la eliminatoria mundialista, donde Costa Rica deberá visitar a Honduras y, posteriormente, recibir a Nicaragua en el Estadio Nacional.

En el último compromiso disputado en “La Joya de La Sabana” ante Haití, no se logró llenar el estadio, ya que asistieron poco más de 15.000 personas en un recinto con capacidad para 35.000 espectadores.

Por eso, ahora se espera superar esa taquilla y ver un estadio abarrotado por la afición nacional. De momento, la Federación Costarricense de Fútbol ha informado que ya se han colocado más de 10.600 entradas para este compromiso.

Los boletos ya están a la venta y tienen los siguientes precios:

Sombra : 9.000 colones

: 9.000 colones Sombra preferencial : 10.500 colones

: 10.500 colones Platea : 12.000 colones

: 12.000 colones Platea preferencial: 13.500 colones

13.500 colones Palco : 30.000 colones

: 30.000 colones Gradería norte y sur: desde 7.000 colones

Las entradas se pueden adquirir a través del sitio web: specialticket.net