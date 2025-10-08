A través de redes sociales ha circulado una noticia sobre la formación de un giro monzónico, es decir, que el viento gira en contra de las manecillas del reloj, esto sobre el Pacífico Centroamericano, el cual podría provocar intensas lluvias durante 72 horas en varios países de la región.

Los países incluidos son Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica, según esta información que trasciende.

Eladio Solano, jefe del departamento de meteorología sistemática y aeronáutica del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), aclara que dicha información es completamente falsa.

Según el experto, no se emiten alertas regionales, cada país es responsable de emitir avisos meteorológicos en su territorio.

Por otro lado, en la información trasciende que habrá lluvias en 72 horas, pero no menciona a partir de cuando.

“Quiero desmeritar la información tan vacía que se está compartiendo, no hay datos claves como ¿cuándo va a ser la lluvia? y sobre todo que se dice de una alerta que en el IMN no se emite”, mencionó el experto.

Asimismo, recalca, que la comunicación oficial de cualquier situación meteorológica del país, la brinda únicamente el IMN.

Información falsa: