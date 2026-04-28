¿Habrá consecuencias por toma de edificio en la UCR?

Este martes se cumplen seis días desde que decenas de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) mantienen tomadas las instalaciones del edificio administrativo, donde se ubica la Rectoría por constantes protestas por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Aunque varios expertos señalan que, en principio, lo ocurrido no configuraría el delito de usurpación (a no ser de que la UCR lo haya denunciado), los participantes sí podrían quedar expuestos a un eventual proceso de investigación administrativa por parte de las autoridades universitarias, en caso de que así lo determinen.

Grupo Extra conversó con varios especialistas, quienes ofrecieron su criterio desde el ámbito legal y administrativo sobre las posibles implicaciones de esta protesta.

¿Constituye a un delito?

Bernan Luis Salazar, exjuez y abogado penalista, explicó que la toma del edificio no necesariamente configura un delito de usurpación, pues primero debe analizarse cada conducta de forma individual.

Señaló que el Ministerio Público podría abrir una investigación de oficio si considera que existen daños, alteración del orden o alguna otra falta penal. Además, indicó que la UCR también podría iniciar procesos disciplinarios internos y reclamar eventuales perjuicios materiales ocasionados.

“Si la universidad considera que hubo un comportamiento irregular, tiene derecho a abrir un proceso disciplinario. También deberá determinar si existieron daños materiales, cuantificarlos y establecer quiénes serían los responsables directos”, explicó.

Posibles sanciones internas

Luis Felipe Rodríguez, abogado experto en derecho administrativo y constitucional, explicó que la autonomía universitaria permite a la UCR contar con su propio régimen disciplinario para estudiantes, docentes y funcionarios, por lo que eventualmente podrían abrirse procesos internos si se determina alguna conducta irregular durante la protesta.

El especialista señaló que participar en una manifestación no constituye, por sí solo, una falta sancionable, ya que el derecho a la protesta está protegido por la Constitución. Sin embargo, advirtió que, si durante esas acciones se generan daños a bienes públicos, interrupciones graves del servicio o incumplimientos al reglamento universitario, sí podrían existir consecuencias administrativas.

“Las sanciones desde la perspectiva del derecho administrativo se mantendrían al interior de la universidad si se decide abrir un procedimiento en este sentido”, indicó Rodríguez.

Añadió que cualquier decisión dependerá del análisis técnico y jurídico que realicen las autoridades universitarias, tomando en cuenta que se trata de un movimiento estudiantil en medio de una discusión nacional sobre el financiamiento de la educación pública.

En este caso, las eventuales sanciones administrativas contra los estudiantes corresponderían a las direcciones de cada escuela o facultad a la que pertenezcan.

Exdirector jurídico ve viable prudencia institucional

David Fallas Redondo, abogado litigante, exdirector jurídico y exprofesor de la UCR, indicó que el régimen disciplinario estudiantil podría aplicarse eventualmente, aunque no por razones académicas, sino por temas de conducta.

No obstante, explicó que cualquier decisión requeriría una investigación preliminar, traslado de cargos y valoración de circunstancias atenuantes o eximentes, similares a las que operan en la justicia penal.

Además, señaló que al tratarse de un conflicto impulsado por el movimiento estudiantil en medio de la discusión por el FEES, también deben prevalecer criterios de razonabilidad antes de iniciar procesos sancionatorios.

“Es viable que el asunto no sea llevado a instancias disciplinarias, precisamente por el conflicto que hay detrás de esta situación. Elevarlo a pedir sanciones para los estudiantes podría ser percibido como un incremento del problema”, manifestó.

Grupo Extra consultó a la rectoría si se contempla algún tipo de sanción contra los estudiantes, sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Solicitan intervención de Fuerza Pública

Una funcionaria de la UCR solicitó al Consejo Universitario (CU) la intervención de la Fuerza Pública para restablecer el orden tras la toma de un edificio administrativo.

El cuerpo policial puede intervenir, pero no de manera automática. Según un experto consultado, el ingreso de cuerpos policiales al campus requiere coordinación previa con las autoridades universitarias.