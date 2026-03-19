Hábitat Soluciones llega a Grupo Extra

El reconocido programa Hábitat Soluciones, referente en arquitectura, construcción y diseño, inicia una nueva etapa al integrarse a Grupo Extra, marcando así un importante paso en su trayectoria tras más de dos décadas al aire.

Con 22 años de historia, el espacio televisivo renueva su propuesta y amplía su alcance al sumarse a las plataformas de Grupo Extra, llevando contenido especializado y de valor a una audiencia aún más amplia.

El gran estreno será este jueves 19 de marzo a las 7:05 p.m, con un especial dedicado a la Expo Construcción 2026. Este primer episodio mostrará todo lo vivido en la feria, realizada a inicios de marzo, incluyendo tendencias, innovación, proyectos destacados y lo más relevante del sector construcción en el país.

A partir del jueves 9 de abril, el programa se transmitirá de forma regular todos los jueves a las 7:05 p.m. Además, quienes no puedan verlo en su horario habitual, tendrán la oportunidad de disfrutarlo en las repeticiones los sábados y domingos a las 2:00 p.m

El productor del programa, Armando García, expresó su entusiasmo por esta nueva etapa, destacando la calidad tecnológica de Grupo Extra, así como el alcance multiplataforma que permitirá llevar el contenido a más hogares en todo el país.

Habitat Soluciones se podrá ver a través de Extra TV y también en la plataforma digital DiarioExtra.com, fortaleciendo así su presencia tanto en televisión como en el entorno digital.

Extra TV está disponible en los siguientes sistemas de cable:

42 Tigo; 42 y 90 Kölbi; 14 Liberty; 35 y 201 Telecable; 42 Cable Net; 42 Coopeguanacaste; 145 Claro; 28 American Data; 145 y 112 Coope Alfaro Ruiz; 20 Ticolínea; y 17 Vocex, además de Coopelesca Canal 25.

Con esta alianza, Hábitat Soluciones reafirma su compromiso de seguir informando e inspirando a quienes buscan construir, remodelar o diseñar sus espacios.

Por su parte, Grupo Extra continúa fortaleciendo su parrilla de contenidos con propuestas innovadoras y de alto valor para sus audiencias, apostando por una estrategia multiplataforma que integra televisión, radio, digital y redes sociales, con el objetivo de ofrecer contenidos relevantes, cercanos y alineados con las tendencias actuales de consumo.