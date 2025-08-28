La apuesta del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para disminuir el congestionamiento vial en Cartago quedará habilitada a más tardar el próximo 15 de septiembre, según lo confirmó el jerarca de la cartera, Efraím Zeledón.

En conversación con Grupo Extra, el ministro aseguró que el paso quedará a un 90% durante las próximas semanas, lo que permitirá el tránsito de vehículos por el túnel ubicado en La Lima.

Este es el estado actual del paso a desnivel.



“Los tres pasos de nivel ya están habilitados desde el año pasado; solo nos quedaría uno pendiente, además de las calles marginales, estarían pendientes las rotondas en el nivel central y algunos temas de colocación de tuberías, aceras”, detalló Zeledón.

La obra, que en total tiene un costo de $73.4 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), permite el tránsito desde San José hasta Cartago, y viceversa; esto mediante un túnel de alrededor de 400 metros.

Pese a que este intercambio es la mayor apuesta del MOPT para mejorar la vialidad en la zona, el jerarca detalló que igualmente se mantienen realizando otros trabajos complementarios en zonas de la provincia brumosa, especialmente en el cantón de El Guarco.

“Quisiéramos perfilar y colocar mezcla en esa carretera para habilitar hasta cuatro carriles en las intersecciones, donde dos sean específicamente para el giro de los conductores, y eso facilite la circulación; mientras que, en Taras, por el bar La Última Copa, actualmente ese punto es un embudo, por lo que estamos trabajando para que el puente nuevo que se está construyendo quede a cuatro carriles”, indicó.

Actualmente, en La Lima el trabajo pendiente para poder aperturar la obra es el asfaltado de la vía, además del chorreado de las paredes que recubren el túnel.

Dichos trabajos obligan, según la constructora H Solís, a cierres parciales durante las últimas dos semanas de labores, por lo que recomendaron a los conductores utilizar vías alternas.

“Nuestro objetivo principal es finalizar la construcción de tres pasos elevados que beneficiarán a más de 40,000 vehículos que transitan por la zona. Además, entendemos que las rutas alternas son limitadas, lo que complica más la situación”, detalló Roberto Acosta, gerente general de la empresa.

Conductores opinan



Jesús Lara “La verdad es que la apertura es algo bueno y necesario, más que esta vía se vuelve todo un colapso, principalmente en la tarde que es cuando hay más vehículos, por lo que nos urge”.

Kattia Amador “Me toca manejar todas las semanas, y siempre es durísimo; yo vengo de Tres Ríos y es mucha la presa, además de que existe mucha confusión con respecto a la demarcación”.