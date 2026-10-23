Habilitarán 37 nuevas paradas de bus inclusivas en estas zonas

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Costa Rica contará con 37 nuevas paradas de autobús accesibles e inclusivas, como parte de una iniciativa que busca mejorar las condiciones de movilidad de la población, especialmente de las personas adultas mayores, con discapacidad y movilidad reducida.

El proyecto contempla la construcción de 20 paradas en 21 gobiernos locales de seis provincias, mediante el Fondo Paratod@s, impulsado por la Fundación CRUSA, en alianza con la Fundación Yamuni Tabush y Portafolio Inmobiliario. A estas obras se sumarán otras 17 paradas que construirá la Municipalidad de San José.

Foto: cortesía.

Estos son los gobiernos locales seleccionados: Barva, Buenos Aires, Cartago, Cóbano, Corredores, Curridabat, Dota, Heredia, La Unión, Montes de Oca, Moravia, Nicoya, Oreamuno, Paquera, San José, Santa Ana, Santa Cruz, Santo Domingo, Sarapiquí, Sarchí y Turrialba.

La iniciativa cobra relevancia ante el envejecimiento de la población costarricense. Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para 2050 una de cada cuatro personas en el país tendrá 65 años o más.

Foto: cortesía.

Las nuevas infraestructuras no solo ofrecerán protección contra el sol y la lluvia, sino que incorporarán criterios de accesibilidad universal, seguridad vial y comodidad. Además, los gobiernos locales deberán mejorar las zonas cercanas mediante la construcción o adecuación de aceras, rampas, pasos peatonales e iluminación.

Cada municipalidad seleccionada podrá recibir hasta $10.000 para construir o mejorar las paradas, con el acompañamiento técnico correspondiente. También deberá aportar recursos para intervenir el entorno y comprometerse con el mantenimiento de las obras.

Foto: cortesía.

Las autoridades destacaron que el proyecto busca fortalecer la colaboración entre gobiernos locales y organizaciones para desarrollar espacios públicos más seguros y accesibles.