Habilitan puente frente al aeropuerto tras choque de camión

El paso por los puentes ubicados frente al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría quedó completamente restablecido desde la noche del domingo, luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) concluyera antes de lo previsto la sustitución del puente modular que resultó dañado días atrás por el impacto de un camión.

La nueva estructura entró en servicio a las 8:00 p.m. del domingo 5 de julio, por lo que quedaron suspendidos los cierres que aún estaban programados para esa noche y la madrugada de este lunes.

El problema se originó luego de que un camión golpeara el puente modular ubicado sobre la ruta nacional 1, en el sentido San José–El Coyol, a la altura del aeropuerto. Debido a los daños sufridos por la estructura, las autoridades determinaron que no bastaba con una reparación y que era necesario retirar por completo el puente y colocar uno nuevo.

Por esa razón, durante el fin de semana se ejecutaron trabajos de desmontaje y sustitución, lo que obligó a cerrar parcialmente la circulación desde el viernes y aplicar cierres nocturnos totales sobre la General Cañas, además de afectar el paso por la radial de Alajuela, justo debajo de los puentes.

Inicialmente, el MOPT había previsto que la nueva estructura estaría lista hasta las 5:00 a.m. de este lunes 6 de julio, pero los trabajos avanzaron más rápido de lo esperado y permitieron adelantar la apertura varias horas.

Con esto, el tránsito amaneció este lunes completamente normalizado en una de las zonas viales más transitadas del país.