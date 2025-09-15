Obra está en un 80%, según el MOPT

La construcción iniciada en 2020 y que debía estar lista el 1° de abril de 2023, ya es una realidad parcial. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habilitó el paso inferior de La Lima, que permitirá a miles de conductores desplazarse de forma directa entre El Guarco y San José, en ambos sentidos.

El túnel tiene 435 metros de longitud y dos carriles, uno por dirección.

La institución aclaró que el proyecto presenta un avance del 80% y aún restan labores por concluir, entre ellas la instalación de sistemas definitivos de iluminación y señalización para reforzar la seguridad vial.

“En términos generales, el proyecto tiene un 80% de avance. La iluminación colocada es provisional para permitir el paso vehicular, pero falta completar toda la instalación y posteriormente finalizar la señalización”, explicó Mario Campos, director encargado de los programas de infraestructura de transporte.

Sobrecostos por atrasos

El MOPT estableció dos fechas de finalización para esta obra: el 1.° de abril de 2023 y luego el 1.° de marzo de 2025. Ninguna se cumplió, lo que generó sobrecostos.

“Hemos reiterado que los atrasos se deben a ajustes en los diseños y a cambios en la normativa. El diseño original se hizo bajo regulaciones que luego fueron modificadas y debieron revisarse. Los costos adicionales están asociados al diferencial cambiario y a la readecuación de obras prioritarias”, indicó el ingeniero a cargo.

Obras complementarias

La habilitación incluyó también la rampa que conecta El Guarco con Cartago, lo que amplía las alternativas de ingreso a la provincia. Este nuevo acceso incorpora un puente de 40 metros sobre el río Taras. Además, se abrió la vía que conecta a vecinos del cantón brumoso y la Zona Sur con Cartago. El MOPT prevé concluir el 100% del proyecto a finales de octubre.