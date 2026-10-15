Habilitan curso para prepararse como árbitro de fútbol

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Si a usted le gusta el fútbol, pero desde la perspectiva de mandar en el campo e impartir justicia, la Asociación Central de Árbitros de Fútbol (ACAF) iniciará un curso para desarrollarse en esta disciplina.

Iniciará el próximo 17 de octubre y tendrá una duración de cuatro meses. Combinará clases virtuales con presenciales, mismas que serán los sábados a las 10:00 a. m. en las instalaciones de la Asociación, ubicadas en el Barrio Chino, centro de San José.

“Hemos tenido la oportunidad de formar a muchos árbitros y acompañar a diferentes generaciones en su desarrollo. Para nosotros, esto significa también formar una persona con disciplina, responsabilidad y valores”, señaló Guillermo Núñez, presidente de ACAF.

La organización cuenta con 55 años desde su fundación y esperan seguir con una línea de trabajo en donde puedan capacitar a los futuros silbateros del fútbol profesional.

Esperan también una mayor recepción de mujeres para que puedan abrirse campo en este ámbito, donde ya ha habido algunas que lograron establecerse en la máxima categoría.

“No se trata solamente de conocer las reglas del fútbol, sino de desarrollar criterio, carácter y la capacidad de tomar decisiones bajo presión. Nuestra invitación es para quienes sienten pasión por este deporte y desean vivirlo desde otra perspectiva”, agregó Núñez.

Además de su labor educativa, ACAF brinda servicios arbitrales para torneos, campeonatos, ligas, categorías menores, competencias empresariales y otras actividades deportivas.