Tras cinco meses de atraso, la Municipalidad de San José inauguró oficialmente el nuevo bulevar, cuya construcción inició en noviembre de 2024.

La fecha de entrega sufrió varios cambios, ya que, según los contratos, estaba prevista inicialmente para abril, luego se pospuso a junio y, finalmente, la obra se entregó hasta setiembre.

El proyecto incluyó la ampliación del Bulevar de la Avenida Central (avenida 0, entre calles 17 y 19), ubicado detrás de la Asamblea Legislativa, así como la intervención de las aceras en la calle 21, con el objetivo de mejorar la movilidad en una de las zonas más transitadas de la capital.

El gobierno local anunció este lunes 15 de setiembre, en plena celebración de los 204 años de independencia, la finalización de la obra que abarcó más de 8.500 metros cuadrados de intervención como parte de las festividades patrias.

Según informó la municipalidad, en la modernización del corredor se invirtieron ¢814 millones.

Aunque la obra sufrió atrasos, el jerarca municipal de San José, Diego Miranda, aseguró que no se generó ningún sobrecosto en la inversión.

“Esto le demuestra a la gente que podemos tener un gobierno local que utilice bien los recursos, que los utilice para el disfrute de la gente y que en poco tiempo tengamos resultados”.

El bulevar cuenta con mobiliario urbano, jardineras, árboles, adoquines y mejoras en el sistema pluvial y la señalización vial.

Miranda destacó que este proyecto busca priorizar a las personas y convertir el espacio en un lugar seguro, moderno y sostenible que fomente la convivencia.

El nuevo bulevar se suma a los esfuerzos de la capital por embellecer y revitalizar sus espacios públicos, integrando cultura y movilidad en un mismo entorno.

Dicha municipalidad también había anunciado la realización de otro bulevar en la zona de los Hatillos, mismo que ya fue adjudicado a la empresa Construcciones y Topografía Sociedad Anónima. El monto es de unos ¢338 millones y, según el contrato del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), deberá estar lista en 14 meses.

Tras la consulta de Diario Extra al jerarca municipal, este mismo aseguró que ya están en proceso.

“Vamos a realizar más intervenciones. Actualmente estamos ejecutando el diseño de un bulevar en el centro de Hatillo y tenemos otros proyectos en marcha. Esto será posible una vez que finalicemos el contrato de construcción de aceras, que está en revisión en la Contraloría General de la República. Con ello podremos cumplir la promesa hecha en campaña de construir más de 10 kilómetros de aceras por año”, enfatizó.