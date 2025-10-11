Erling Haaland marcó tres goles, a pesar de errar dos veces desde el punto penal, en la victoria de Noruega por 5-0 frente a Israel, acercando a su selección a la clasificación para su primer Mundial desde 1998.
La tarde comenzó de forma complicada para Haaland, ya que falló un penal que fue detenido por el portero Daniel Peretz, pero debido a que se adelantó, el árbitro ordenó repetir el cobro. En su segundo intento, Haaland cambió la dirección del disparo, pero una vez más Peretz logró atajarlo.
Aun así, el delantero noruego se desquitó con un triplete con el que acerca a Noruega a su primera participación en Copa del Mundo en este siglo.
Los nórdicos encabezan el grupo I con una ventaja de nueve puntos sobre Italia. Los italianos, que van en segundo lugar, tienen dos partidos pendientes y se enfrentarán a Estonia.
Noruega podría asegurar su boleto al Mundial de 2026 el próximo martes si vence a Estonia, siempre y cuando Italia no logre ganar ninguno de sus dos próximos encuentros ante Estonia o Israel.