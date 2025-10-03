María González anunció que se encuentra muy feliz ya que se encuentra en la fase final del tratamiento que inició tras recibir un diagnóstico de cáncer en 2023.

La creadora de contenido concluyó su sesión 30 de inmunoterapia y comentó que “si así es la voluntad de Dios”, únicamente le faltarían seis sesiones más para completar el proceso.

“Gracias por estar aquí y por acompañarme en estos casi 2 años de tratamiento.

Han sido un apoyo lindísimo para mí y estaré siempre agradecida por sus oraciones y pensamientos positivos que junto a Dios me han hecho poder seguir aquí”, manifestó en sus redes sociales.

Durante su mensaje, González también abrió su corazón al relatar cómo ha sido convivir con la enfermedad y enfrentar el tratamiento.

“Ha sido un proceso con altibajos físicos y emocionales… pero han salido tantos momentos, historias y experiencias positivas y transformadoras que estoy convencida que ha valido la pena”, señaló.

Además de actualizar sobre su salud, compartió su entusiasmo por el lanzamiento de una nueva iniciativa relacionada con el diseño de joyas, bajo el nombre “Corazonada”.

“Pronto empezaré un proyecto que me llena de ilusión en donde quiero que todos podamos compartir nuestras diferentes facetas e historias de vida”, adelantó.