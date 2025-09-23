Naciones Unidas. (AFP) – Emmanuel Macron reconoció el “Estado de Palestina” en nombre de Francia el lunes desde las Naciones Unidas, en un intento de aumentar la presión sobre Israel a favor de la “paz”, en el marco de un movimiento histórico, pero aun principalmente simbólico.

“Francia reconoce hoy el Estado de Palestina”, “por la paz entre el pueblo israelí y el pueblo palestino”, declaró solemnemente el presidente francés entre aplausos en la inauguración de la reunión anual de las Naciones Unidas en Nueva York, que estará dominada por la guerra en Gaza.

“Estamos aquí porque ha llegado la hora. Ha llegado la hora de liberar a los 48 rehenes retenidos por Hamás. Ha llegado la hora de detener la guerra, los bombardeos en Gaza, las masacres y los desplazamientos forzados. Ha llegado la hora porque la emergencia está en todas partes. Ha llegado el momento de la paz, porque estamos a punto de no poder lograrla”, insistió.

Sin embargo, indicó que el establecimiento de una embajada francesa en un futuro Estado palestino estaría condicionado a la liberación de los rehenes retenidos en Gaza.

Al igual que Israel, que denunció esta decisión, ya formalizada el domingo por Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, y que se esperaba que otros países emularan el lunes en la ONU, Estados Unidos criticó el reconocimiento.

El presidente Donald Trump, principal aliado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, considera que reconocer el Estado de Palestina es una recompensa para el grupo islamista palestino Hamás.