La legendaria banda estadounidense Guns N’ Roses presentó al que a partir de ahora será su baterista en sus nuevos proyectos.

Con la salida de Frank Ferrer, baterista que permaneció en la banda durante los últimos 19 años, creció una esperanza en los fans de ver el regreso de Steven Adler o Matt Sorum como el remplazo de Ferrer.

Sin embargo, la banda sorprendió a propios y extraños, ya que quien ocupará el nuevo puesto será Isaac Carpenter.

Welcoming Isaac Carpenter as the new drummer of Guns N' Roses pic.twitter.com/KTtWckGfKo — Guns N' Roses (@gunsnroses) March 20, 2025

“Le damos la bienvenida a Isaac Carpenter como nuevo baterista de Guns N’ Roses”

Isaac Carpenter abarca una impresionante lista de artistas, incluyendo trabajos en vivo y en estudio con LOADED de Duff McKagan, AWOLNATION, Adam Lambert, la banda de hardcore metal BARBARIANS OF CALIFORNIA, A PERFECT CIRCLE, THE EXIES, OURS y BLACK LAB.

La decisión no es del agrado de los fans, ya que, como anteriormente se mencionó, esperaban el regreso de Steven Adler o Matt Sorum, aunque igualmente le desearon buena suerte al nuevo integrante de la banda.