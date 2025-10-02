A las 7:15 p.m. en punto, las luces del Estadio Nacional se apagaron para iniciar una de las noches más esperadas por los fanáticos del rock con la legendaria banda Guns N’ Roses.

Abrieron el concierto con uno de sus himnos más icónicos: Welcome to the Jungle, desatando la euforia de miles de asistentes.

El inconfundible Slash hizo vibrar a todos con su virtuosismo, cambiando de guitarra en distintas canciones, lo que no pasó desapercibido para los verdaderos fanáticos.

Duff McKagan, por su parte, no se quedó atrás, demostrando su maestría en el bajo y regalando uno de los momentos más emotivos de la noche al exclamar: “Es bueno verlos de nuevo después de tanto tiempo”.

Justo a mitad del espectáculo, la lluvia decidió unirse al concierto.

Mientras algunos buscaron refugio para seguir disfrutando bajo techo, muchos otros se quedaron firmes bajo el aguacero, sin importarles mojarse con tal de no perder ni una nota de voz de Axl Rose ni de los electrizantes solos del legendario Slash, quien reafirmó por qué sigue siendo un ícono del rock.

El repertorio no decepcionó: sonaron clásicos imperdibles como Live & Let Die, Absurd, My Michelle, Civil War y You’re Crazy, canciones que transportaron al público a la época dorada de la banda.

Tampoco faltó el tributo al legendario rockero Ozzy Osbourne acompañado de momentos emotivos que surgieron entre los asistentes.

Una noche de rock puro, pasión desbordante y una conexión mágica entre el grupo y sus fieles seguidores, que difícilmente podrá ser olvidada.



La banda tocó más 30 canciones en la noche.



Natanael Arias

“Está vestimenta es una clase de homenaje a Slash porque es alguien a quien le tengo mucha admiración, este concierto es un sueño cumplido”.