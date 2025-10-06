“Costa Rica, después de 9 años, ¡fue maravilloso estar de vuelta en tu hermoso país! Gracias, San José”, fue el mensaje que la icónica banda Guns N’ Roses compartió en sus redes sociales junto a un video que resumió su esperado regreso al país.

Costa Rica, after 9 years it was awesome to be back in your beautiful country! Thank you, San Jose. pic.twitter.com/fncaN0K3GA — Guns N' Roses (@gunsnroses) October 5, 2025

El grupo estadounidense se presentó el pasado miércoles 1 de octubre en el Estadio Nacional, donde ofreció un show de casi 3 horas repleto de energía y nostalgia.

Miles de fanáticos corearon temas como Welcome to the Jungle, Sweet Child O’ Mine, Paradise City y la emblemática November Rain, una de las más ovacionadas de la noche.

Foto: Cortesía Guns N’ Roses.

Esta fue la segunda vez que Guns N’ Roses se presentó en Costa Rica, luego de 9 años de ausencia.

Axl Rose, Slash y el resto de los integrantes hicieron vibrar al público con más de 25 canciones y un tributo especial al legendario Ozzy Osbourne.

Foto: Cortesía Guns N’ Roses.

Las bandas nacionales Slavon y Gentry fueron las encargadas de abrir el espectáculo, que desde tempranas horas de la mañana reunió a cientos de fanáticos en las afueras del estadio.