Guimarães es investigado

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Ministerio Público confirmó a Grupo Extra, por medio de su oficina de prensa, que se mantiene abierta una investigación penal contra el exjugador, exseleccionador nacional y exentrenador del Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense Alexandre Borges Guimarães.

Según las autoridades, el proceso en mención se originó tras un reporte de la Plataforma Integrada de Servicios para la Atención de Víctimas (PISAV) de Pavas.

La causa fue abierta a finales del pasado mes de enero por el aparente delito de desobediencia. Esta se lleva bajo el expediente 26-000128-1197-PE.

Esta investigación se da en medio del conflicto legal que enfrenta su hijo, Celso Borges Mora, quien es jugador actual de Liga Deportiva Alajuelense, con la que fuera su esposa, la española Marta Peralta y con quien enfrenta un proceso de divorcio.

Actualmente, el caso continúa con el trámite correspondiente. No obstante, las autoridades judiciales han sido enfáticas en que no se pueden revelar mayores pormenores sobre los hechos que dieron pie a la denuncia. “Debido a que el caso está en una etapa que es privada, no es posible brindar más información, ya que así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”, indicó el Ministerio Público ante la consulta de Grupo Extra.