Como nunca se le había visto en una conferencia de prensa, el técnico Alexandre Guimarães, de Liga Deportiva Alajuelense, admite que su equipo no se ve bien.

Esta vez empató sin goles en casa ante San Carlos, el último lugar del Clausura y ya no tuvo argumentos para sostener el flojo desempeño de este león que ya no ruge.

Cuando se le preguntó el parecer sobre su equipo, al que la afición terminó silbando, al final respondió “no solo la afición está molesta, estamos molestos absolutamente todos, porque nosotros planteamos el partido de diferentes maneras y no fuimos capaces de sacar una diferencia. Intentamos una primera estructura, después otra y no pudimos ser claros en la puntada final, en el último cuarto de cancha. Estamos todos muy molestos”, admite.

Se le cuestionó por qué mejor no les da chance a jóvenes, en lugar de consolidados que no dan la talla, y respondió de inmediato. “Somos uno de los equipos que ya cumplió con los minutos (de jugadores jóvenes en la cancha). Hay que saber escoger los partidos para darles más minutos. Algunos jugadores del mediocampo hacia arriba deben marcar una diferencia mucho mayor, para que al entrar los jóvenes no tengan ellos toda la responsabilidad”.

El próximo juego de Alajuelense es el lunes 31 de marzo, a las 8 de la noche, ante Pérez Zeledón, en el sur de nuestro país.