Los banquillos del fútbol tico están más inestables que nunca. Al haber solo 10 equipos el torneo va más rápido y sumar dos o tres derrotas se siente más.

Así es como dejaron sus puestos Pablo Salazar en Herediano, Luis Marín en Sporting, Paulo Wanchope en Saprissa y Geiner Segura en San Carlos. A ellos se le sumó este domingo Hernán Evaristo Medford Bryan, quien fue destituido con solo 9 partidos con el Herediano. La directiva florense dio la noticia por medio de un comunicado.

Pero el panorama es verdaderamente complicado como lo indica Luis Marín. “Creo que el ambiente está bastante contaminado por decisiones con cosas que no están correctas, como el tipo de campeonato, números de equipos… Hay una moda como de quitar y quitar…”; comentó “Yiyo”.

Por su parte el estratega Marvin Solano es del mismo criterio “lo que pasa es que está complicado dirigir ahorita en Costa Rica. No sé cuántos entrenadores no tienen la opción de dirigir. Se redujo la cantidad de equipos en Liga de Ascenso y Primera División. A alguien se le ocurrió que una gran solución era bajar a 10 equipos. Eso nunca me ha parecido, más bien se debe aumentar el número”.

Todavía no trasciende quién se sentará en el banquillo florense.