Guillén promete trabajo conjunto con Izquierdo tras imponerse a candidata de Ramos

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El reelecto secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, aseguró que espera una buena coordinación con el nuevo presidente de la agrupación, Óscar Izquierdo, y destacó su experiencia y capacidad de negociación.

“Don Óscar es una persona muy mesurada, muy prudente, ya tiene mucha experiencia dentro del partido”, afirmó Guillén luego de conocerse los resultados de la Asamblea Nacional verdiblanca.

Según el secretario general, las características de Izquierdo permitirán facilitar el trabajo de la nueva dirigencia.

“Con don Óscar, por su personalidad, su don de negociador, creo que va a facilitar mucho el trabajo”, manifestó.

Izquierdo fue electo presidente del PLN con 119 votos, mientras Guillén consiguió mantenerse en la Secretaría General con 113 apoyos.

Guillén sostuvo que la prioridad inmediata será fortalecer la estructura partidaria de cara a las próximas elecciones municipales y nacionales.

“Organizar, organizar y organizar, unir y unir y unir a Liberación. Cuando Liberación Nacional se une, nadie le gana”, señaló.

El dirigente considera que la Secretaría General tendrá un papel central en ese proceso, al ser desde ese puesto donde se estructura buena parte del trabajo electoral del partido.

“Es a partir de la Secretaría General donde se generan las ideas y la estructuración de lo que va a ser la campaña municipal y la campaña nacional”, indicó.

Buscará a Álvaro Ramos

Guillén también se refirió al excandidato presidencial Álvaro Ramos, quien antes de la elección recomendó a Alexandra Blanco para ocupar la Secretaría General.

El dirigente aseguró que buscará a Ramos para conversar sobre las diferencias que llevaron al excandidato a no respaldar su reelección.

Óscar Izquierdo, presidente del PLN. Foto: Randall Sandoval.

“Yo todavía no he comprendido por qué él se opone. Lo buscaré, trataré de conversar con él, tener un diálogo ya un poco fuera de este proceso, mesurado, oír sus opiniones”, expresó.

Guillén descartó además que Ramos vaya a abandonar el PLN por los resultados de la elección interna.