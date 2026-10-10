Guillén promete “dar batalla” contra el oficialismo si es reelecto en el PLN

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, pidió este sábado a los asambleístas respaldar su reelección en el cargo y aseguró que está dispuesto a encabezar una “batalla” contra el oficialismo y lo que calificó como una “amenaza de autoritarismo”.

“Seré el primer general entre generales en dar una batalla de frente, valiente, desgastante, con confianza, con lealtad y con fe”, afirmó Guillén durante su discurso previo a la votación de las nuevas autoridades verdiblancas.

Guillén defendió sus 37 años de militancia y aseguró que ha enfrentado directamente tanto al gobierno anterior como al actual.

“Organizar para ganar”

Guillén también planteó que el principal objetivo de la Secretaría General durante los próximos cuatro años debe ser fortalecer la estructura territorial del partido.

El aspirante a la reelección rechazó además que la renovación interna del PLN implique apartar a dirigentes de mayor trayectoria.

“Aquí a nadie se le va a volver a marginar, aquí a nadie se le va a volver a patear. Liberación tiene que unirse”, señaló.